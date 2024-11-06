Ekmeğini ABD Seçimlerinden Çıkararak Güldüren Mizahşörler

2024 ABD Seçimleri ile sadece Trump'ın Beyaz Saray'a dönmedi. Özlediğimiz timeline da döndü. Seçimleri ve tarafları Türkiye'ye benzetenler, kaybettikleri seçimlerin travmasını atlatıp mizaha bulaşanlar derken son zamanların en eğlenceli akışına şahitlik ettik.