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Ekmeğini ABD Seçimlerinden Çıkararak Güldüren Mizahşörler

Ekmeğini ABD Seçimlerinden Çıkararak Güldüren Mizahşörler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2024 - 16:51

2024 ABD Seçimleri ile sadece Trump'ın Beyaz Saray'a dönmedi. Özlediğimiz timeline da döndü. Seçimleri ve tarafları Türkiye'ye benzetenler, kaybettikleri seçimlerin travmasını atlatıp mizaha bulaşanlar derken son zamanların en eğlenceli akışına şahitlik ettik.

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