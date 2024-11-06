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Trump'ın Zafer Kazandığı 2024 ABD Seçimlerinden Mizah Çıkaran Kişiler

Trump'ın Zafer Kazandığı 2024 ABD Seçimlerinden Mizah Çıkaran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2024 - 12:29

ABD yeni dönem için başkanını seçti. Tüm dünyada bu sonucun askeri, stratejik, ekonomik getirileri konuşulurken bizde durumlar biraz daha karışık. Ciddi analizlerden daha fazla goygoy çıktı karşımıza.

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Bir klasikle başlayalım.

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