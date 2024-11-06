Trump'ın Zafer Kazandığı 2024 ABD Seçimlerinden Mizah Çıkaran Kişiler
Trump'ın Zafer Kazandığı 2024 ABD Seçimlerinden Mizah Çıkaran Kişiler
ABD yeni dönem için başkanını seçti. Tüm dünyada bu sonucun askeri, stratejik, ekonomik getirileri konuşulurken bizde durumlar biraz daha karışık. Ciddi analizlerden daha fazla goygoy çıktı karşımıza.
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Bir klasikle başlayalım.
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Sahil önemli.
Tesadüf mü?
Heyecanla takip edenler...
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