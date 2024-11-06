ABD Seçimlerinin İlk "Sandıkları Terk Etmeyin" Paylaşımı Geldi

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir seçimi atlatan ülkemizde ise ABD seçimleri de heyecanla takip edildi.

Bu süreçte, ABD seçmeninin tıpkı bizim seçimlerimizde olduğu gibi paylaşımlar yaptığını gördük.