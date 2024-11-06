ABD Seçimlerinin İlk "Sandıkları Terk Etmeyin" Paylaşımı Geldi
ABD Seçimlerinin İlk "Sandıkları Terk Etmeyin" Paylaşımı Geldi
ABD'deki Başkanlık yarışının yavaş yavaş sonuna geliniyor. Oylar sayılırken sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise birer seçim gurusu olan bizlere çok tanıdık geliyor. Son olarak, Kamala Harris'i destekleyen bir seçmen, 'sandıkları terk etmeyin' uyarısında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD, yeni başkanını seçmek için 5 Kasım'da sandık başına gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Trump 277 delegeyle seçimi kazandı.
Gerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, gerek Belediye seçimlerinde aday olan isimler, oylarımız sayılırken "sandıkları terk etmeyin" uyarısında bulunmuştu.
Bu uyarı artık bizlerin akıllarına kazındı ancak görünen o ki ABD'de de durum farksızdı.
Bir seçmen, vatandaşlara bu sözlerle "sandıkları terk etmeyin" çağrısında bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın