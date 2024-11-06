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ABD Seçimlerinin İlk "Sandıkları Terk Etmeyin" Paylaşımı Geldi

ABD Seçimlerinin İlk "Sandıkları Terk Etmeyin" Paylaşımı Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 11:02

ABD'deki Başkanlık yarışının yavaş yavaş sonuna geliniyor. Oylar sayılırken sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise birer seçim gurusu olan bizlere çok tanıdık geliyor. Son olarak, Kamala Harris'i destekleyen bir seçmen, 'sandıkları terk etmeyin' uyarısında bulundu.

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ABD, yeni başkanını seçmek için 5 Kasım'da sandık başına gitti.

ABD, yeni başkanını seçmek için 5 Kasım'da sandık başına gitti.

Demokrat aday ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği seçimde, neredeyse sona gelindi.

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Trump 277 delegeyle seçimi kazandı.

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Trump 277 delegeyle seçimi kazandı.

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir seçimi atlatan ülkemizde ise ABD seçimleri de heyecanla takip edildi.

Bu süreçte, ABD seçmeninin tıpkı bizim seçimlerimizde olduğu gibi paylaşımlar yaptığını gördük.

Gerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, gerek Belediye seçimlerinde aday olan isimler, oylarımız sayılırken "sandıkları terk etmeyin" uyarısında bulunmuştu.

Gerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, gerek Belediye seçimlerinde aday olan isimler, oylarımız sayılırken "sandıkları terk etmeyin" uyarısında bulunmuştu.

Bu uyarı artık bizlerin akıllarına kazındı ancak görünen o ki ABD'de de durum farksızdı.

Bu uyarı artık bizlerin akıllarına kazındı ancak görünen o ki ABD'de de durum farksızdı.

Bir seçmen, vatandaşlara bu sözlerle "sandıkları terk etmeyin" çağrısında bulundu.

Bir seçmen, vatandaşlara bu sözlerle "sandıkları terk etmeyin" çağrısında bulundu.

Herkes sakin olsun ve şehirdeki oyların sayılmasını bekleyin.

Hala her yerde güvenli kırmızı koltuklara ve düşük nüfuslu ilçelere bakıyoruz. 

Plan, sizi vazgeçirmek ve Trump'ın kazandığını duyurması, sizin de bunu kabul etmenizi sağlamak.

İnanmayın.

Gerçek oy sayılarını bekleyin.

Şehirlerin dahil edilmesini bekleyin.

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