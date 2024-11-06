Önce Sincap, Şimdi Fil: ABD Seçim Sürecinde 'Kamala' İsimli Fil Ötanazi Edildi
Önce Sincap, Şimdi Fil: ABD Seçim Sürecinde 'Kamala' İsimli Fil Ötanazi Edildi
Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçim sürecinde ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fenomen sincap Peanut'ın ötanazi edilmesi, büyük tartışmalara yol açmıştı. Seçimin seyrini bile değiştireceği iddia edilen bu ötanazi vakasının ardından üzücü bir haber daha geldi.
Hayvanat bahçesindeki 'Kamala' isimli bir fil, ötanazi edildi.
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ABD'nin seçim süreci, tüm dünya tarafından yakından takip edildi.
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Geçtiğimiz günlerde, fenomen sincap Peanut, kuduz şüphesiyle ötanazi edilmişti.
Minik sincabın ardından şimdi de Kamala isimli fil ötanazi edildi.
"Kamala'nın yaşam kalitesinin düşmesi ve sağlığının kötü olması nedeniyle, hayvan bakım personellerimiz ona ötanazi yapma kararı aldı."
Kamala Harris'in Donald Trump ile girdiği yarış sonuçlanmadan önce, böyle bir karar alınmış olması kimileri tarafından bir "mesaj" olarak algılandı.
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