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Önce Sincap, Şimdi Fil: ABD Seçim Sürecinde 'Kamala' İsimli Fil Ötanazi Edildi

Önce Sincap, Şimdi Fil: ABD Seçim Sürecinde 'Kamala' İsimli Fil Ötanazi Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 10:32

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçim sürecinde ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fenomen sincap Peanut'ın ötanazi edilmesi, büyük tartışmalara yol açmıştı. Seçimin seyrini bile değiştireceği iddia edilen bu ötanazi vakasının ardından üzücü bir haber daha geldi.

Hayvanat bahçesindeki 'Kamala' isimli bir fil, ötanazi edildi.

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ABD'nin seçim süreci, tüm dünya tarafından yakından takip edildi.

ABD'nin seçim süreci, tüm dünya tarafından yakından takip edildi.

5 Kasım'da başlayan seçimde Donald Trump ve Kamala Harris karşı karşıya geldi. Aylardır süren seçim çalışmalarında ise birbirinden ilginç olaylar yaşandı. Her iki taraf da zaman zaman seçmenin tepkisini çekti.

Geçtiğimiz günlerde, fenomen sincap Peanut, kuduz şüphesiyle ötanazi edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde, fenomen sincap Peanut, kuduz şüphesiyle ötanazi edilmişti.

Bir vatandaşın doğada bulup kurtardığı ve bir sosyal medya fenomeni haline getirdiği Peanut'a devlet görevlileri tarafından el konulmuştu. Peanut için imza kampanyaları başlatılsa da, minik sincabın ötanazi edildiği açıklanmıştı.

Peanut'ın ölümünün seçimin seyrini bile değiştirebileceği iddia edilmişti;

Minik sincabın ardından şimdi de Kamala isimli fil ötanazi edildi.

Minik sincabın ardından şimdi de Kamala isimli fil ötanazi edildi.

Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Kamala isimli fil, uzun bir süredir osteoartritle (kireçlenme) mücadele ediyordu. Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, Kamala'nın sağlığını ve yaşam kalitesini korumak için son birkaç yıldır önlemler alındığı ancak sağlığının kötüye gittiği belirtildi.

"Kamala'nın yaşam kalitesinin düşmesi ve sağlığının kötü olması nedeniyle, hayvan bakım personellerimiz ona ötanazi yapma kararı aldı."

"Kamala'nın yaşam kalitesinin düşmesi ve sağlığının kötü olması nedeniyle, hayvan bakım personellerimiz ona ötanazi yapma kararı aldı."

Tabii Kamala isimli filin, seçim sürecinde ötanazi edilmiş olmasına da sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

Kamala Harris'in Donald Trump ile girdiği yarış sonuçlanmadan önce, böyle bir karar alınmış olması kimileri tarafından bir "mesaj" olarak algılandı.

Kamala Harris'in Donald Trump ile girdiği yarış sonuçlanmadan önce, böyle bir karar alınmış olması kimileri tarafından bir "mesaj" olarak algılandı.

Cumhuriyetçiler bunu seçim için olumlu bir işaret olarak yorumlarken Demokratlar da Trump’a 'aynı tarifenin' uygulanması gerektiğini belirtti. Ayrıca ötanazi için hiç de uygun bir zaman olmadığına dikkat çekildi.

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