Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Resmen Büyük Türkiye: Amerika'dan "Bu Halkın Yüzde 60'ı Aptaldır" Paylaşımı

Resmen Büyük Türkiye: Amerika'dan "Bu Halkın Yüzde 60'ı Aptaldır" Paylaşımı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 12:00

ABD'de aylardır süren başkanlık seçim heyecanlarının artık sonuna geliniyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump'ın kazandığı açıklanırken sosyal medya paylaşımları da aldı başını gitti.

ABD'deki paylaşımların birçoğu, pek çok seçim atlatan ülkemizdeki paylaşımlara benzeriyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Trump'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini açıklamasının ardından, ABD seçmenlerinin sosyal medya paylaşımları aldı başını gitti.

Trump'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini açıklamasının ardından, ABD seçmenlerinin sosyal medya paylaşımları aldı başını gitti.

Aylar öncesinden başlayan seçim heyecanı, neredeyse tüm dünyayı sarmış, milyonlarca kişi sandıktan çıkacak sonucu merak etmeye başlamıştı.

Özellikle de pek çok seçim görüp tecrübe edinmiş olan halkımız, dünyanın en güçlü ülkelerinden olan ABD'deki seçim heyecanını yakından takip etti.

Hatta seçim sürecinde pek çok kez karşılaştığımız paylaşımlara benzer paylaşımlar görüldü;

Biliyorsunuz, Aziz Nesin'e ait olduğu söylenen bir söz vardır: "Türk halkının yüzde 60'ı aptaldır." diye.

Biliyorsunuz, Aziz Nesin'e ait olduğu söylenen bir söz vardır: "Türk halkının yüzde 60'ı aptaldır." diye.

İşte bu sözün bir benzeri, ABD seçimlerinin ardından geldi.

"Şu ana kadarki analizim..."

"Şu ana kadarki analizim..."
twitter.com

'Amerika' ve 'Aptalistan'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın