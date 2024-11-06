Resmen Büyük Türkiye: Amerika'dan "Bu Halkın Yüzde 60'ı Aptaldır" Paylaşımı

Aylar öncesinden başlayan seçim heyecanı, neredeyse tüm dünyayı sarmış, milyonlarca kişi sandıktan çıkacak sonucu merak etmeye başlamıştı.

Özellikle de pek çok seçim görüp tecrübe edinmiş olan halkımız, dünyanın en güçlü ülkelerinden olan ABD'deki seçim heyecanını yakından takip etti.