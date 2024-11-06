Resmen Büyük Türkiye: Amerika'dan "Bu Halkın Yüzde 60'ı Aptaldır" Paylaşımı
Resmen Büyük Türkiye: Amerika'dan "Bu Halkın Yüzde 60'ı Aptaldır" Paylaşımı
ABD'de aylardır süren başkanlık seçim heyecanlarının artık sonuna geliniyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump'ın kazandığı açıklanırken sosyal medya paylaşımları da aldı başını gitti.
ABD'deki paylaşımların birçoğu, pek çok seçim atlatan ülkemizdeki paylaşımlara benzeriyor!
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Trump'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini açıklamasının ardından, ABD seçmenlerinin sosyal medya paylaşımları aldı başını gitti.
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Biliyorsunuz, Aziz Nesin'e ait olduğu söylenen bir söz vardır: "Türk halkının yüzde 60'ı aptaldır." diye.
"Şu ana kadarki analizim..."
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