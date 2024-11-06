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Seçim Mağlubiyetini Üniversite Diploması Olmayanlara Bağlayan Kadın Goygoycuların Diline Düştü

Seçim Mağlubiyetini Üniversite Diploması Olmayanlara Bağlayan Kadın Goygoycuların Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2024 - 16:08

Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı olmasının ardından Harris'in aday olduğu Demokratlarda büyük üzüntü hakim. Kimi yenilgiyi kampanyanın yanlış yönetilmesine bağlarken kimi de seçmeni haksız buluyor. Demokrat Parti stratejisti ve televizyoncu Ally Sammarco da yenilgiyi üniversite mezunu olmayan beyaz erkeklere bağlayınca goygoycuların diline düştü.

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Sammarco'nun paylaşımı şöyle;

Sammarco'nun paylaşımı şöyle;

Akıllara Aysun Kayacı'nın o demeci geldi.

Akıllara Aysun Kayacı'nın o demeci geldi.
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Tabii her siyasi oluşumun taraftarının bir de antisi var.

Tabii her siyasi oluşumun taraftarının bir de antisi var.

Kimileri çeviri yeteneklerini konuşturdu.

Kimileri çeviri yeteneklerini konuşturdu.
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