Seçim Mağlubiyetini Üniversite Diploması Olmayanlara Bağlayan Kadın Goygoycuların Diline Düştü

Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı olmasının ardından Harris'in aday olduğu Demokratlarda büyük üzüntü hakim. Kimi yenilgiyi kampanyanın yanlış yönetilmesine bağlarken kimi de seçmeni haksız buluyor. Demokrat Parti stratejisti ve televizyoncu Ally Sammarco da yenilgiyi üniversite mezunu olmayan beyaz erkeklere bağlayınca goygoycuların diline düştü.