Seçim Mağlubiyetini Üniversite Diploması Olmayanlara Bağlayan Kadın Goygoycuların Diline Düştü
Seçim Mağlubiyetini Üniversite Diploması Olmayanlara Bağlayan Kadın Goygoycuların Diline Düştü
Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı olmasının ardından Harris'in aday olduğu Demokratlarda büyük üzüntü hakim. Kimi yenilgiyi kampanyanın yanlış yönetilmesine bağlarken kimi de seçmeni haksız buluyor. Demokrat Parti stratejisti ve televizyoncu Ally Sammarco da yenilgiyi üniversite mezunu olmayan beyaz erkeklere bağlayınca goygoycuların diline düştü.
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Sammarco'nun paylaşımı şöyle;
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Akıllara Aysun Kayacı'nın o demeci geldi.
Tabii her siyasi oluşumun taraftarının bir de antisi var.
Kimileri çeviri yeteneklerini konuşturdu.
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