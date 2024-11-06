ABD ve Türkiye'deki Seçimlerin Benzerlikleri Uzaklara Daldıracak
ABD ve Türkiye'deki Seçimlerin Benzerlikleri Uzaklara Daldıracak
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2024 ABD seçimleri için resmi sonuçlar gelmese de Donald Trump'ın 2020'de kaybettiği koltuğu tekrar kazandığını söyleyebiliriz.
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Harris'in kampanyasının doğru olup ülkenin yanlış olduğunu savunanlar var.
Üniversite mezunu olmayan erkeklerin ülkeyi mahvettiğini düşünen Harris taraftarları da mevcut.
Tabii sahillerin farklı renkte olduğu haritalar da paylaşıldı.
Bu da mı tesadüf?
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Twitter'dan yapılan sandıklara sahip çıkma çağrıları...
Celladına aşık olmuş...
Tabii henüz sayılmayan Çankaya oyları da var.
En güvenilir anket firmalarının bile başarısız olması başka bir konu.
Kamala Harris'in mağlubiyet sonrası sessizliğe bürünmesi muhalifleri biraz geçmişe götürdü.
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Küçük adayların her şeyi mahvettiğini düşünenler...
Bir de kazanan tarafın tepkileri...
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