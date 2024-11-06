ABD ve Türkiye'deki Seçimlerin Benzerlikleri Uzaklara Daldıracak

Eski başbakan Nihad Erim'in 'Türkiye küçük Amerika olacak' sözleri sözler sarfedildiğinden yıllar sonra bile sık sık sarfedildi. Hatta bazı hükümetlerin mottosu oldu. Ancak 2024 ABD Başkanlık seçimlerine baktığımızda görüyoruz ki ABD büyük Türkiye olmuş.