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ABD ve Türkiye'deki Seçimlerin Benzerlikleri Uzaklara Daldıracak

ABD ve Türkiye'deki Seçimlerin Benzerlikleri Uzaklara Daldıracak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2024 - 14:45

Eski başbakan Nihad Erim'in 'Türkiye küçük Amerika olacak' sözleri sözler sarfedildiğinden yıllar sonra bile sık sık sarfedildi. Hatta bazı hükümetlerin mottosu oldu. Ancak 2024 ABD Başkanlık seçimlerine baktığımızda görüyoruz ki ABD büyük Türkiye olmuş.

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2024 ABD seçimleri için resmi sonuçlar gelmese de Donald Trump'ın 2020'de kaybettiği koltuğu tekrar kazandığını söyleyebiliriz.

2024 ABD seçimleri için resmi sonuçlar gelmese de Donald Trump'ın 2020'de kaybettiği koltuğu tekrar kazandığını söyleyebiliriz.

Ancak hayal kırıklıklarıyla, söylemleriyle, seçim sonrası tepkileriyle özellikle ülkemizdeki muhalifler için travmatik bir süreç olduğu da aşikar.

Harris'in kampanyasının doğru olup ülkenin yanlış olduğunu savunanlar var.

Harris'in kampanyasının doğru olup ülkenin yanlış olduğunu savunanlar var.

Üniversite mezunu olmayan erkeklerin ülkeyi mahvettiğini düşünen Harris taraftarları da mevcut.

Üniversite mezunu olmayan erkeklerin ülkeyi mahvettiğini düşünen Harris taraftarları da mevcut.

Tabii sahillerin farklı renkte olduğu haritalar da paylaşıldı.

Tabii sahillerin farklı renkte olduğu haritalar da paylaşıldı.

Bu da mı tesadüf?

Bu da mı tesadüf?
twitter.com
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Twitter'dan yapılan sandıklara sahip çıkma çağrıları...

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En güvenilir anket firmalarının bile başarısız olması başka bir konu.

En güvenilir anket firmalarının bile başarısız olması başka bir konu.

Kamala Harris'in mağlubiyet sonrası sessizliğe bürünmesi muhalifleri biraz geçmişe götürdü.

Kamala Harris'in mağlubiyet sonrası sessizliğe bürünmesi muhalifleri biraz geçmişe götürdü.
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Küçük adayların her şeyi mahvettiğini düşünenler...

Küçük adayların her şeyi mahvettiğini düşünenler...

Bir de kazanan tarafın tepkileri...

Bir de kazanan tarafın tepkileri...

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