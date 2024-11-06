Her Koşulda Laf Sokan Anneden Tekerlekli Borcama Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her Koşulda Laf Sokan Anneden Tekerlekli Borcama Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü kimler timeline'da fırtınalar estirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Annelerin laf sokması bitmiyor.
Kısa kesmişler.
Kesinlikle!
Epik Yaprak Dökümü anı...
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Günahlar resetlenmiş.
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Yalnız değilsin.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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