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Her Koşulda Laf Sokan Anneden Tekerlekli Borcama Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her Koşulda Laf Sokan Anneden Tekerlekli Borcama Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2024 - 19:00

Bakalım Çarşamba günü kimler timeline'da fırtınalar estirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Annelerin laf sokması bitmiyor.

Annelerin laf sokması bitmiyor.
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Kısa kesmişler.

Kısa kesmişler.
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Kesinlikle!

Kesinlikle!
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Epik Yaprak Dökümü anı...

Epik Yaprak Dökümü anı...
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Günahlar resetlenmiş.

Günahlar resetlenmiş.
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Yalnız değilsin.

Yalnız değilsin.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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