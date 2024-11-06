Türk Twitter Kullanıcısı Zeki Demirkubuz Paylaşımıyla Amerikalıları Trolledi
Türk Twitter Kullanıcısı Zeki Demirkubuz Paylaşımıyla Amerikalıları Trolledi
Tüm dünyanın merakla beklediği Trump Harris yarışı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı. ABD'li sosyal medya kullanıcıları kadar Türk kullanıcılar da seçime yoğun ilgi gösterdi. Kamala Harris cephesinin hayal kırıklığı ve verdiği tepkiler 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni hatırlattı. Buradan da komik paylaşımlar ortaya çıktı. Bir Twitter kullanıcısı ise Zeki Demirkubuz'un meşhur paylaşımını Robert De Niro atmış gibi göstererek ABD timeline'ını trolledi.
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Zeki Demirkubuz'un meşhur paylaşımını pek çoğumuz biliyoruz.
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Bir Türk kullanıcı da Demirkubuz'un paylaşımını İngilizceye çevirip Robert De Niro atmış gibi aksetti.
Biz güldük eğlendik ama nasıl olduysa yabancılar bu paylaşımı ciddiye aldı.
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