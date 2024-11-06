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Türk Twitter Kullanıcısı Zeki Demirkubuz Paylaşımıyla Amerikalıları Trolledi

Türk Twitter Kullanıcısı Zeki Demirkubuz Paylaşımıyla Amerikalıları Trolledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2024 - 20:13

Tüm dünyanın merakla beklediği Trump Harris yarışı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı. ABD'li sosyal medya kullanıcıları kadar Türk kullanıcılar da seçime yoğun ilgi gösterdi. Kamala Harris cephesinin hayal kırıklığı ve verdiği tepkiler 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni hatırlattı. Buradan da komik paylaşımlar ortaya çıktı. Bir Twitter kullanıcısı ise Zeki Demirkubuz'un meşhur paylaşımını Robert De Niro atmış gibi göstererek ABD timeline'ını trolledi.

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Zeki Demirkubuz'un meşhur paylaşımını pek çoğumuz biliyoruz.

Zeki Demirkubuz'un meşhur paylaşımını pek çoğumuz biliyoruz.

Bir Türk kullanıcı da Demirkubuz'un paylaşımını İngilizceye çevirip Robert De Niro atmış gibi aksetti.

Bir Türk kullanıcı da Demirkubuz'un paylaşımını İngilizceye çevirip Robert De Niro atmış gibi aksetti.
twitter.com

Biz güldük eğlendik ama nasıl olduysa yabancılar bu paylaşımı ciddiye aldı.

Biz güldük eğlendik ama nasıl olduysa yabancılar bu paylaşımı ciddiye aldı.

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