Türk Twitter Kullanıcısı Zeki Demirkubuz Paylaşımıyla Amerikalıları Trolledi

Tüm dünyanın merakla beklediği Trump Harris yarışı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı. ABD'li sosyal medya kullanıcıları kadar Türk kullanıcılar da seçime yoğun ilgi gösterdi. Kamala Harris cephesinin hayal kırıklığı ve verdiği tepkiler 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni hatırlattı. Buradan da komik paylaşımlar ortaya çıktı. Bir Twitter kullanıcısı ise Zeki Demirkubuz'un meşhur paylaşımını Robert De Niro atmış gibi göstererek ABD timeline'ını trolledi.