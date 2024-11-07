Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Twitter mizah açısından derya deniz. Kimi en akıllıca video kesitlerini paylaşıyor, kimi günlük hayatta yaşadıklarını paylaşıyor, kimi de cuk oturan tespitlerle ekranlarımıza konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlıyoruz!
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Karadenizli misiniz?
İlginç bir benzetme.
Rengi neydi?
Noktalama işaretlerinin önemi...
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Trendlere geç kalanlar...
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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