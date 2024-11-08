Babaannelerinin Sınıfsal Durumlarını Kıyaslarken Güldüren Kişiler

Sınıf farkları insanlığın en eski dertlerinden. Bu uğurda çokça kan aktı, çokça gözyaşı döküldü ama günümüzde bu farklar komedi öğesi olarak da kullanılıyor. Hele bizim gibi toplumlarda üst nesilde lüks ürünler kullanan aile bireyleri görünce şaşkınlığımız daha da artıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı babaannesinin 50 yıllık lüks allığını paylaştı. Twitter'da sınıfsal kıyaslamalar başladı.