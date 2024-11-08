Babaannelerinin Sınıfsal Durumlarını Kıyaslarken Güldüren Kişiler
Babaannelerinin Sınıfsal Durumlarını Kıyaslarken Güldüren Kişiler
Sınıf farkları insanlığın en eski dertlerinden. Bu uğurda çokça kan aktı, çokça gözyaşı döküldü ama günümüzde bu farklar komedi öğesi olarak da kullanılıyor. Hele bizim gibi toplumlarda üst nesilde lüks ürünler kullanan aile bireyleri görünce şaşkınlığımız daha da artıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı babaannesinin 50 yıllık lüks allığını paylaştı. Twitter'da sınıfsal kıyaslamalar başladı.
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Bahsi geçen paylaşım şu şekilde.
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Kozmetikse kozmetik diyenler oldu.
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Farklı alternatifleri sunanlar...
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Hermes yapsa 10 bin dolar.
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