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Babaannelerinin Sınıfsal Durumlarını Kıyaslarken Güldüren Kişiler

Babaannelerinin Sınıfsal Durumlarını Kıyaslarken Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.11.2024 - 12:05

Sınıf farkları insanlığın en eski dertlerinden. Bu uğurda çokça kan aktı, çokça gözyaşı döküldü ama günümüzde bu farklar komedi öğesi olarak da kullanılıyor. Hele bizim gibi toplumlarda üst nesilde lüks ürünler kullanan aile bireyleri görünce şaşkınlığımız daha da artıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı babaannesinin 50 yıllık lüks allığını paylaştı. Twitter'da sınıfsal kıyaslamalar başladı.

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Bahsi geçen paylaşım şu şekilde.

Bahsi geçen paylaşım şu şekilde.
twitter.com

Kozmetikse kozmetik diyenler oldu.

Kozmetikse kozmetik diyenler oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Farklı alternatifleri sunanlar...

Farklı alternatifleri sunanlar...
twitter.com
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Hermes yapsa 10 bin dolar.

Hermes yapsa 10 bin dolar.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

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twitter.com

👇

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twitter.com

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