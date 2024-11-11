Yaşadıkları Yerde İstenmeyen Masum Köpeklerin Kurtarıldıktan Sonra Adeta Hayata Döndüğü Anlar Kalpleri Eritti

Patili dostlarımız bazen sevgi dolu bir ailede büyüyecek şansa sahip olamayabiliyor. Ancak onların da tek isteği biraz sevgi ve şefkat görmek. Hal böyle olunca gözlerine yansıyan üzüntüyü görmeye yürek dayanmıyor. @ankaragaripleri adlı Instagram hesabından yardıma ihtiyacı olan hayvan dostlarımızın hayatlarına dokunan hayvanseverlerin bir paylaşımıyla karşınızdayız. İki tatlı köpeği kurtaran sayfanın videosuna gelin birlikte bakalım.