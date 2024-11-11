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Yaşadıkları Yerde İstenmeyen Masum Köpeklerin Kurtarıldıktan Sonra Adeta Hayata Döndüğü Anlar Kalpleri Eritti

Yaşadıkları Yerde İstenmeyen Masum Köpeklerin Kurtarıldıktan Sonra Adeta Hayata Döndüğü Anlar Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.11.2024 - 09:34

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Patili dostlarımız bazen sevgi dolu bir ailede büyüyecek şansa sahip olamayabiliyor. Ancak onların da tek isteği biraz sevgi ve şefkat görmek. Hal böyle olunca gözlerine yansıyan üzüntüyü görmeye yürek dayanmıyor. @ankaragaripleri adlı Instagram hesabından yardıma ihtiyacı olan hayvan dostlarımızın hayatlarına dokunan hayvanseverlerin bir paylaşımıyla karşınızdayız. İki tatlı köpeği kurtaran sayfanın videosuna gelin birlikte bakalım.

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Tatlı bebeklerin ilk hali fotoğrafta gördüğünüz şekildeydi. Bir köşeye sinmiş, birbirlerine sığınarak hayatta kalmaya çalışıyorlardı.

Tatlı bebeklerin ilk hali fotoğrafta gördüğünüz şekildeydi. Bir köşeye sinmiş, birbirlerine sığınarak hayatta kalmaya çalışıyorlardı.

Hayvanseverlerin durumu öğrenmesiyle birlikte onları kurtarması an meselesi oldu. Artık güvenli bir alanda olan bebeklerin neşesi bol olsun diyelim!

Hayvanseverlerin durumu öğrenmesiyle birlikte onları kurtarması an meselesi oldu. Artık güvenli bir alanda olan bebeklerin neşesi bol olsun diyelim!

İşte detaylar 👇

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