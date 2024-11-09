Kore’de Sosyal Deney: Sırtına “Ülkemden Defol” Yazısı Yazdı ve Korelilerin Tepkilerini Ölçtü

Korelilerin turistlere karşı ne kadar kibar olduğunu duymuşsunuzdur. Sahip oldukları insan sevgilisi, naiflik ve saygı karşısında insan imrenmeden edemiyor. @sinansaglamm adlı Instagram kullanıcısı da Kore seyahatinden bir kesit paylaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Gelin detaylara geçelim.