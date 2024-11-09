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Kore’de Sosyal Deney: Sırtına “Ülkemden Defol” Yazısı Yazdı ve Korelilerin Tepkilerini Ölçtü

Kore’de Sosyal Deney: Sırtına “Ülkemden Defol” Yazısı Yazdı ve Korelilerin Tepkilerini Ölçtü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.11.2024 - 16:21

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Korelilerin turistlere karşı ne kadar kibar olduğunu duymuşsunuzdur. Sahip oldukları insan sevgilisi, naiflik ve saygı karşısında insan imrenmeden edemiyor. @sinansaglamm adlı Instagram kullanıcısı da Kore seyahatinden bir kesit paylaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi sırtına “Ülkemden defol” yazan bir kağıt yapıştırıp sokağa çıkmıştı.

İçerik üreticisi sırtına “Ülkemden defol” yazan bir kağıt yapıştırıp sokağa çıkmıştı.

Bunu gören tüm Koreliler hemen kapıdı alarak çöpe attı. İçerik üreticisi ne yazdığını sorunca ise kırılmaması için söylemeyenler de oldu.

Bunu gören tüm Koreliler hemen kapıdı alarak çöpe attı. İçerik üreticisi ne yazdığını sorunca ise kırılmaması için söylemeyenler de oldu.

İşte detaylar 👇

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