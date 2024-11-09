Kore’de Sosyal Deney: Sırtına “Ülkemden Defol” Yazısı Yazdı ve Korelilerin Tepkilerini Ölçtü

Korelilerin turistlere karşı ne kadar kibar olduğunu duymuşsunuzdur. Sahip oldukları insan sevgilisi, naiflik ve saygı karşısında insan imrenmeden edemiyor. @sinansaglamm adlı Instagram kullanıcısı da Kore seyahatinden bir kesit paylaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Gelin detaylara geçelim.
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İçerik üreticisi sırtına “Ülkemden defol” yazan bir kağıt yapıştırıp sokağa çıkmıştı.
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Bunu gören tüm Koreliler hemen kapıdı alarak çöpe attı. İçerik üreticisi ne yazdığını sorunca ise kırılmaması için söylemeyenler de oldu.
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