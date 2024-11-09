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Kaybolduğunu Düşünerek Yürüyen Köpeğin Sahibini Gördüğü Anda Yaşadığı Mutluluk Kalpleri Eritti

Kaybolduğunu Düşünerek Yürüyen Köpeğin Sahibini Gördüğü Anda Yaşadığı Mutluluk Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.11.2024 - 15:45

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Patili dostlarımızın bizlere gösterdiği masum sevginin ötesinde hiçbir şey yok. Onların tek isteği bizden de bir nebze olsun sevgi görebilmek. @ezgiyilmzz adlı TikTok kullanıcısı da tatlı köpeğiyle paylaştığı bir videoyla gönüllerimizi fethetti. Günün pozitif videosuyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Tatlı köpek sahibiyle sahilde gezerken bir an onu kaybettiğini düşünerek korku dolu anlar yaşamıştı.

Tatlı köpek sahibiyle sahilde gezerken bir an onu kaybettiğini düşünerek korku dolu anlar yaşamıştı.

Annesini gördükten sonraki mutluluğu ve ona doğru koşuşu ise tebessüm ettirdi.

Annesini gördükten sonraki mutluluğu ve ona doğru koşuşu ise tebessüm ettirdi.

İşte detaylar 👇

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