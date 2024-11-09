Havaya Attığı Bıçakları Eliyle Tutan Kadını İzlerken Panikatak Geçireceksiniz

@gmzmy adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi havaya attığı bıçakları elini kesmeden tutmaya çalıştığı anlarda nabızları yükseltti. Neyse ki hiçbir denemesinde herhangi bir tehlike yaşamamıştı. Ancak onu izlerken “ya eli kesilirse” düşüncesi hepimizin aklındaydı. Tabii bu videonun arka planında birçok pratik yatıyordu. Gelin detaylara geçelim.