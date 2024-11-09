Görüş Bildir
Haberler
Video
Havaya Attığı Bıçakları Eliyle Tutan Kadını İzlerken Panikatak Geçireceksiniz

Havaya Attığı Bıçakları Eliyle Tutan Kadını İzlerken Panikatak Geçireceksiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.11.2024 - 13:41

İçerik Devam Ediyor

@gmzmy adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi havaya attığı bıçakları elini kesmeden tutmaya çalıştığı anlarda nabızları yükseltti. Neyse ki hiçbir denemesinde herhangi bir tehlike yaşamamıştı. Ancak onu izlerken “ya eli kesilirse” düşüncesi hepimizin aklındaydı. Tabii bu videonun arka planında birçok pratik yatıyordu. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk olarak tek bıçağı havaya atarak biraz elini alıştırdı. Ardından ise iki bıçakla yapmaya başladı.

İlk olarak tek bıçağı havaya atarak biraz elini alıştırdı. Ardından ise iki bıçakla yapmaya başladı.

Yetmedi ve son olarak bir şovla videoyu kapattı. Havaya bıçağı attıktan sonra arkasını dönerek elindeki elmaya denk getirdi.

Yetmedi ve son olarak bir şovla videoyu kapattı. Havaya bıçağı attıktan sonra arkasını dönerek elindeki elmaya denk getirdi.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın