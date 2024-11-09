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Dubai Çikolatası Akımı Devam Ediyor: Bir İşletme Dubai Köftesi Yaptı

Dubai Çikolatası Akımı Devam Ediyor: Bir İşletme Dubai Köftesi Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.11.2024 - 12:01

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Bir furyadır ki başladı gidiyor bitmek bilmiyor. Dubai çikolatası son bir iki ayın favori ürünü oldu diyebiliriz. Ancak artık iş Dubai çikolatasını geçti. Artık işletmeler Dubai çikolatasının reklam değerini kullanarak yeni ürünlerle karşımızda. İşte onlardan biri de menüsüne Dubai köftesi ekleyen işletme. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İlk başta kulağa garip geliyor olsa da antep fıstığını kırmızı et ile yakıştıranlar olduğunu da söyleyelim.

İlk başta kulağa garip geliyor olsa da antep fıstığını kırmızı et ile yakıştıranlar olduğunu da söyleyelim.

Dubai köftesinin tadımını yapan video sahibi de beğendiğini dile getirenlerden.

Dubai köftesinin tadımını yapan video sahibi de beğendiğini dile getirenlerden.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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