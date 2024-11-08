Halı Sahadaki Gol Anını Hikayesinde Paylaşan Erkekle Kadınların Tırnak Hikayeleri Arasındaki İlişki

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncularından Tuğba Yılmaz sosyal medya hesaplarından da aktif olarak paylaşımlar yapan sevilen içerik üreticilerinden. Yeteneğini espritüelliğiyle birleştiren güzel oyuncumuz, şimdiyse halı sahada attığı golleri hikayesinden paylaşan erkeklerle, tırnaklarını yaptırır yaptırmaz hikaye atan kadınları bağdaştırdığı bir içerikle karşımızda. Telefonu elinize aldığınızda bu iki hikayeden birini muhakkak görüyorsunuzdur ya da sizler de bu paylaşımları yapanlardansınızdır. Bakalım detaylar nasılmış?