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Halı Sahadaki Gol Anını Hikayesinde Paylaşan Erkekle Kadınların Tırnak Hikayeleri Arasındaki İlişki

Halı Sahadaki Gol Anını Hikayesinde Paylaşan Erkekle Kadınların Tırnak Hikayeleri Arasındaki İlişki

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2024 - 15:31

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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncularından Tuğba Yılmaz sosyal medya hesaplarından da aktif olarak paylaşımlar yapan sevilen içerik üreticilerinden. Yeteneğini espritüelliğiyle birleştiren güzel oyuncumuz, şimdiyse halı sahada attığı golleri hikayesinden paylaşan erkeklerle, tırnaklarını yaptırır yaptırmaz hikaye atan kadınları bağdaştırdığı bir içerikle karşımızda. Telefonu elinize aldığınızda bu iki hikayeden birini muhakkak görüyorsunuzdur ya da sizler de bu paylaşımları yapanlardansınızdır. Bakalım detaylar nasılmış?

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Tuğba Yılmaz, hikayesinde halı sahadaki golünü paylaşan erkeklerin büyük takımlardan teklif beklentisinde olduğunu söyleyerek goygoy yapmıştı.

Tuğba Yılmaz, hikayesinde halı sahadaki golünü paylaşan erkeklerin büyük takımlardan teklif beklentisinde olduğunu söyleyerek goygoy yapmıştı.

Evet belki de kadınlar için bu hikayeler saçma geliyor olsa da erkek cephesi için de tırnak hikayeleri eş değer sayılırdı.

Evet belki de kadınlar için bu hikayeler saçma geliyor olsa da erkek cephesi için de tırnak hikayeleri eş değer sayılırdı.

İşte detaylar 👇

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