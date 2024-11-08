Amasya'da Bir Okulda Bakılan Karamel Kedi Artık Sınıfın Yeni Öğrencisi Oldu

Amasya'da Fatih İlkokulu'nun bahçesinde bakılan Karamel adlı yavru kedi, havaların soğumasıyla birlike sınıfta yerini aldı. Hayvansever çocuklarla birlikte dersleri dinleyen Karamel halinden oldukça memnun görünüyordu. Keza çocuklar da Karamel ile birlikte derslere girmekten çok mutluydu. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayan öğretmen Rabia Kazancıoğlu'nun da sayesinde yaşanan tatlı olay kalpleri eritti. Gelin detaylara geçelim.