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Kız Babası Olmak Nasıl Diye Merak Edenler İçin Gerçek Hayattan Kesitlerle: "Ben Kız Babasıyım"

Kız Babası Olmak Nasıl Diye Merak Edenler İçin Gerçek Hayattan Kesitlerle: "Ben Kız Babasıyım"

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2024 - 13:29

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Sosyal medyanın sevilen akımlarından 'Ben kız babasıyım...' videolarıyla sizler de karşılaşmışsınızdır. @rabiiakilinc adlı TikTok kullanıcısı da bu akımı babasıyla çekerek kısa sürede viral oldu. Tatlı adam bir kız babası olarak her tespitinde haklıydı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Belki sizlerin de eklemek isteyeceği şeyler vardır.

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Kız babası olduğu için yulaf sütünün ve Dyson'ın ne olduğunu bildiğini dile getiren tatlı adam, kredi kartı olsa da kendisinin kullanamadığını da ekledi.

Kız babası olduğu için yulaf sütünün ve Dyson'ın ne olduğunu bildiğini dile getiren tatlı adam, kredi kartı olsa da kendisinin kullanamadığını da ekledi.

Kızının her daim özel şoförü olduğunu, eve gelen kargoların kendisine ait olmadığını ve kızının sorduğu her şeye güzel yorumlar yaptığını da söylemesiyle beğenileri topladı.

Kızının her daim özel şoförü olduğunu, eve gelen kargoların kendisine ait olmadığını ve kızının sorduğu her şeye güzel yorumlar yaptığını da söylemesiyle beğenileri topladı.

İşte kız babası olmak böyle bir şeydi. Peki ya sizin eklemek istedikleriniz var mı? Hadi buyurun yorumlara!

İşte detaylar👇

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