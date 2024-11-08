Kız Babası Olmak Nasıl Diye Merak Edenler İçin Gerçek Hayattan Kesitlerle: "Ben Kız Babasıyım"

Sosyal medyanın sevilen akımlarından 'Ben kız babasıyım...' videolarıyla sizler de karşılaşmışsınızdır. @rabiiakilinc adlı TikTok kullanıcısı da bu akımı babasıyla çekerek kısa sürede viral oldu. Tatlı adam bir kız babası olarak her tespitinde haklıydı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Belki sizlerin de eklemek isteyeceği şeyler vardır.