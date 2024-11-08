Bir TikTok Kullanıcısı Kardeşinin Okulda Yaşadığı Zorbalıklara Dayanamayıp Hayatına Son Verdiğini Anlattı

12 yaşındaki kardeşinin okulda arkadaşları tarafından boyundan dolayı zorbalığa uğradığını anlatan abla, kardeşinin hayatına son verdiğini gözyaşlarıyla anlattı. Sosyal medyada yaşananları anlatarak sesini duyurmak isteyen ve akran zorbalığının ne denli öneme sahip olduğuna vurgu yapmak isteyen genç kadın, okuldaki rehberlik servisinin de ihmali olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Kardeşini kaybetmiş olmanın acısıyla, bir başkasının daha benzeri durum yaşamasını istemiyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.