Bir TikTok Kullanıcısı Kardeşinin Okulda Yaşadığı Zorbalıklara Dayanamayıp Hayatına Son Verdiğini Anlattı

12 yaşındaki kardeşinin okulda arkadaşları tarafından boyundan dolayı zorbalığa uğradığını anlatan abla, kardeşinin hayatına son verdiğini gözyaşlarıyla anlattı. Sosyal medyada yaşananları anlatarak sesini duyurmak isteyen ve akran zorbalığının ne denli öneme sahip olduğuna vurgu yapmak isteyen genç kadın, okuldaki rehberlik servisinin de ihmali olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Kardeşini kaybetmiş olmanın acısıyla, bir başkasının daha benzeri durum yaşamasını istemiyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Akran zorbalığının önüne geçilmek istense de ne yazık ki okullarda kimi çocuklarımızın asla duymaması gereken şeyler duyduğunu ve psikolojik yönden etkilendiğini görüyoruz.
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12 yaşındaki kardeşinin boyundan dolayı eleştiriler aldığını aktaran genç kadın, yaşadığı acı olayla bir kez daha akran zorbalığının ciddiyetini anlamamızı sağladı.
İşte detaylar 👇
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