Şanlıurfa'da Bir Vatandaş Kaçak Elektriğin Nasıl Bağlandığını Gösterdiği Anlarla Gündeme Geldi

Minik Motoruyla Sokakların Tozunu Attıran Yakışıklı Sosyal Medyada Viral Oldu

Donald Trump Hakkında Komplo Teorileri: Seçim Günü Yanında Melania Trump’ın Dublörü mü Vardı?

Yine Düğün Yine Çocuklar: Bir Düğünde Yere Atılan Paraları Toplamaya Çalışan Çocuklar Geline Zor Anlar Yaşattı