Şanlıurfa'da Bir Vatandaş Kaçak Elektriğin Nasıl Bağlandığını Gösterdiği Anlarla Gündeme Geldi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaydedilen görüntülerde bir kadının kaçak elektriğin nasıl bağlandığını gösterdiği görüldü. Elektrik panosunun önüne geçen kadın, aletlerle birlikte kaçak elektrik bağlantısı kuruyordu. Hiçbir önlem anlamadan işini halleden kadının rahatlığı dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan görüntülere tepki göstermekte gecikmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafta görüldüğü gibi kadın elektrik panosunun önüne geçmiş, kaçak elektrik bağlamakla meşguldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşini hallettikten sonra söktüğü panoyu da yeniden birleştirdi.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın