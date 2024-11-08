Geri Dönüşüm İçin Koparılmadan El Silinen Kağıt Havlular Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Her ülkenin geri dönüşümü kontrol altına almak için bulduğu yöntemler farklılık gösterebiliyor. Geri dönüşüm denince de akla gelenler arasında ilk sıralarda kağıt havlular, peçeteler yer alıyor. İşte şimdi Avrupa’dan görüntülerle karşısınızdayız. Bir lavabodan kaydedilen görüntülerde kağıt havlunun kopmadığı görülüyor. Bakalım bu yöntem size ne kadar hijyenik gelecek?
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Bahsettiğimiz üzere kağıt havlu bizim alışık olduğumuzun aksine kopmak yerine kullanıldıktan sonra arkadaki haznede toplanıyor.
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Haznede toplandığı biliniyor olsa da bu yöntem kimilerine pek de hijyenik gelmedi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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