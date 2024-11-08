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Yapay Zeka ile Öğrencilerinin Gelecekteki Mesleklerini Fotoğraf Haline Getiren Öğretmen Beğenileri Topladı

Yapay Zeka ile Öğrencilerinin Gelecekteki Mesleklerini Fotoğraf Haline Getiren Öğretmen Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2024 - 08:50

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@gulumser_ogretmenim adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir öğretmen, öğrencilerine unutamayacağı bir hediye verdi. Yapay zeka yardımıyla öğrencilerinin meslek edindiği fotoğraflarını hazırlayan düşünceli öğretmen kısa sürede sosyal medyada da etkileşim aldı. Yapay zekanın gelişmişliği hayatın her noktasında karşımıza çıkar oldu. Diğer değerli öğretmenlerimize de fikir olan bu ödeve gelin birlikte bakalım. Sizlerin de beğeneceğine eminiz!

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Öğretmenlerinden hediye alacakları için heyecanlanan tatlı çocuklar fotoğrafları görünce havalara uçtu.

Öğretmenlerinden hediye alacakları için heyecanlanan tatlı çocuklar fotoğrafları görünce havalara uçtu.

Onların yüzlerindeki tebessüm ise her şeye değerdi.

Onların yüzlerindeki tebessüm ise her şeye değerdi.

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