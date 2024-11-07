İşte İhtiyacımız Olan Pozitiflik!: Benzin İstasyonunda Çalışan Kadını Motoruyla Gezdirdi

@mr.ruperta adlı Instagram kullanıcısı, benzin alırken istasyonda çalışan bir kadınla sohbet ederken motorla gezmekten keyif aldığını öğrendi. Ardından ise istasyonda çalışan kadını gezdirdi. O anlar öylesine tatlıydı ki izlerken hepimizin içi ısındı. Motordaki kameranın kaydettiği video sosyal medyada da çokça ilgi gördü. Sizlerin de tebessümle izleyeceğine eminiz.
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Motorun çok güzel olduğunu söyleyen kadın, sürmeyi bilmediğini ama binmeyi sevdiğini söyleyince motosiklet sürücüsü gerekeni yaptı.
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Kollarını açarak motorun tadını çıkaran kadın için de motosiklet sürücüsü için de tatlı bir anı olmuştu.
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