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İşte İhtiyacımız Olan Pozitiflik!: Benzin İstasyonunda Çalışan Kadını Motoruyla Gezdirdi

İşte İhtiyacımız Olan Pozitiflik!: Benzin İstasyonunda Çalışan Kadını Motoruyla Gezdirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2024 - 23:14

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@mr.ruperta adlı Instagram kullanıcısı, benzin alırken istasyonda çalışan bir kadınla sohbet ederken motorla gezmekten keyif aldığını öğrendi. Ardından ise istasyonda çalışan kadını gezdirdi. O anlar öylesine tatlıydı ki izlerken hepimizin içi ısındı. Motordaki kameranın kaydettiği video sosyal medyada da çokça ilgi gördü. Sizlerin de tebessümle izleyeceğine eminiz.

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Motorun çok güzel olduğunu söyleyen kadın, sürmeyi bilmediğini ama binmeyi sevdiğini söyleyince motosiklet sürücüsü gerekeni yaptı.

Motorun çok güzel olduğunu söyleyen kadın, sürmeyi bilmediğini ama binmeyi sevdiğini söyleyince motosiklet sürücüsü gerekeni yaptı.

Kollarını açarak motorun tadını çıkaran kadın için de motosiklet sürücüsü için de tatlı bir anı olmuştu.

Kollarını açarak motorun tadını çıkaran kadın için de motosiklet sürücüsü için de tatlı bir anı olmuştu.

İşte detaylar 👇

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