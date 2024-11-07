İşte İhtiyacımız Olan Pozitiflik!: Benzin İstasyonunda Çalışan Kadını Motoruyla Gezdirdi

@mr.ruperta adlı Instagram kullanıcısı, benzin alırken istasyonda çalışan bir kadınla sohbet ederken motorla gezmekten keyif aldığını öğrendi. Ardından ise istasyonda çalışan kadını gezdirdi. O anlar öylesine tatlıydı ki izlerken hepimizin içi ısındı. Motordaki kameranın kaydettiği video sosyal medyada da çokça ilgi gördü. Sizlerin de tebessümle izleyeceğine eminiz.