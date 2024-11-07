Nostaljiseverler Buraya! 120 Yıl Önceye Ait Negatif Filmden Kedi Fotoğrafı Çıktı

Eskinin tadı bir başka diyenlerdenseniz bu içeriğimiz tam size göre! Fotoğraf makineleri şu an oldukça gelişmiş bir seviyede olsa da kimilerimiz analog fotoğraf makineleri kullanmaya devam ediyor. Analog fotoğraf makineleri için kullandığımız filmlerin de birkaç işlemle kahverengi halinden canlı renklere dönüştürülebildiğini de görmüşsünüzdür. Mathieu Stern adlı fotoğrafçı da 120 yıl önceye ait negatif bir film bulunca hemen işe koyuldu. Gelin sonuca birlikte bakalım.