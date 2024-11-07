Donald Trump’ın Başkanlık Seçimini Kazanmasına Tepki Göstermek İçin Yayında Tişörtünü Yırtan Vatandaş
Donald Trump’ın Başkanlık Seçimini Kazanmasına Tepki Göstermek İçin Yayında Tişörtünü Yırtan Vatandaş
Geçtiğimiz gün gerçekleşen ABD seçimlerinin galibi Donald Trump, 47. kez ABD başkanı oldu. Demokrat partinin adayı Kamala Harris ile çekişmeli geçen seçimin ardından ABD vatandaşları tepkilerini sosyal medya hesaplarından gösterdi. Donald Trump destekçileri sevinçlerini paylaştı. Öte yandan Kamala Harris destektekçileri ise öfkelerini paylaştı. Onlardan biri de canlı yayın yapan bir vatandaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kamala Harris’i destekleyen vatandaş, canlı yayında Donald Trump’ın galibiyetine öfke kustu.
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Ve kendine hakim olamayan vatandaş bir anda tişörtünü yırttı.
İşte o anlar 👇
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