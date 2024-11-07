Donald Trump Hakkında Komplo Teorileri: Seçim Günü Yanında Melania Trump’ın Dublörü mü Vardı?
Donald Trump Hakkında Komplo Teorileri: Seçim Günü Yanında Melania Trump’ın Dublörü mü Vardı?
ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan daha çok merak edilen bir isim var: First Lady Melania Trump. Giyimiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Melania Trump, komplo teorilerine hiç de yabancı değil. 5 Kasım başkanlık seçimlerinde de sosyal medya bu teorilerle çalkalandı.
Oy kullanırken Donald Trump’ın yanında yer alan First Lady’nin ‘gerçek’ olmadığı, ‘dublörü’nün olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları kameralar karşısına geçen Melania Trump’ın gözlüklerini kapalı alanda bile çıkarmamasını ve yüzündeki değişimi ‘dublör’ teorilerine kanıt olarak gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
First Lady Melania Trump, 5 Kasım 2024 seçimlerinde sandıktan zaferle ayrılan ve ABD’nin 47. Başkanı seçilen eşi Donald Trump’tan daha fazla merak ediliyor desek yalan olmaz…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Slovenya doğumlu 54 yaşındaki Melania Trump, aslında eski bir manken. ABD’nin 6. First Lady’si Lisa Adams’tan sonra ikinci göçmen First Lady’si olan Melania Trump, sık sık komplo teorileriyle gündeme geliyor.
Donald Trump’ın yanında zorla tutulduğu, boşanamadığı iddialar arasında yer alıyor. Öyle ki Melania Trump’ın zaman zaman Donald Trump’a olan öfkesi kameralar tarafından kaydedilmişti.
Bu videoda görüldüğü üzere Donald Trump, Melania Trump’ın elini zorla tutmaya çalışıyor. Melania Trump, Donald Trump’ın her hamlesini reddediyor.👇🏻
Zaman zaman Donald Trump’ın yanında görünen First Lady’nin aslında Melania Trump olmadığı ‘dublörü’ olduğu da komplo teorilerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu komplo teorisi son seçimlerde yeniden gündeme geldi. Nedeni ise bu görüntüde saklı👇🏻
Melania, Christian Dior imzalı elbisesi, siyah topuklu ayakkabı ve siyah gözlükleriyle seçim günü görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafların ardından gerçek Melania olmadığını ve dublörünün olduğunu iddia etti.
Bu komplo teorilerine ise Melania’nın kapalı alanda gözlüklerini çıkarmaması ve yüzündeki değişimler gösterildi.
Melania Trump, iddiaların ardından ABD bayraklı emojiyle oy kullandığını gösteren bir görsel paylaştı. Ardından 18 yaşındaki oğlu Barron Trump’ın oy verdiği anları, “İlk kez oy kullandı-babası için” sözleriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın