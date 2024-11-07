Donald Trump Hakkında Komplo Teorileri: Seçim Günü Yanında Melania Trump’ın Dublörü mü Vardı?

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan daha çok merak edilen bir isim var: First Lady Melania Trump. Giyimiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Melania Trump, komplo teorilerine hiç de yabancı değil. 5 Kasım başkanlık seçimlerinde de sosyal medya bu teorilerle çalkalandı.

Oy kullanırken Donald Trump’ın yanında yer alan First Lady’nin ‘gerçek’ olmadığı, ‘dublörü’nün olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları kameralar karşısına geçen Melania Trump’ın gözlüklerini kapalı alanda bile çıkarmamasını ve yüzündeki değişimi ‘dublör’ teorilerine kanıt olarak gösterdi.