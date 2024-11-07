Türkiye’de Erkeklere Psikolojik Şiddet Uygulandığını Söyleyen Kadın: “Asıl Senin Evin Araban var mı?”

Ev ve araba konusunun erkeklerle sık sık bağdaştırıldığına şahit olmuşsunuzdur. Genelleme yapmak doğru olmasa da zamanında evlilik programlarında dahi goygoyu dönen bir mesele haline gelmişti “Evin var mı? Araban var mı?” soruları. Bir kadın da bu soruları ele alarak ülkemizde erkekler üzerinde bir baskı olduğuna dair düşüncelerini paylaştı. Kimileri hak verdi, kimileri ise vermedi. Gelin detaylara geçelim, bakalım siz neler düşüneceksiniz?