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Türkiye’de Erkeklere Psikolojik Şiddet Uygulandığını Söyleyen Kadın: “Asıl Senin Evin Araban var mı?”

Türkiye’de Erkeklere Psikolojik Şiddet Uygulandığını Söyleyen Kadın: “Asıl Senin Evin Araban var mı?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2024 - 19:43

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Ev ve araba konusunun erkeklerle sık sık bağdaştırıldığına şahit olmuşsunuzdur. Genelleme yapmak doğru olmasa da zamanında evlilik programlarında dahi goygoyu dönen bir mesele haline gelmişti “Evin var mı? Araban var mı?” soruları. Bir kadın da bu soruları ele alarak ülkemizde erkekler üzerinde bir baskı olduğuna dair düşüncelerini paylaştı. Kimileri hak verdi, kimileri ise vermedi. Gelin detaylara geçelim, bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Sosyal medya kullanıcısı kadın, erkeklere psikolojik şiddet uygulandığını dile getirdi.

Sosyal medya kullanıcısı kadın, erkeklere psikolojik şiddet uygulandığını dile getirdi.

Evi ve arabası olmayanın bu kriteri karşı tarafa zorunlu tutamayacağını da anlattı.

Evi ve arabası olmayanın bu kriteri karşı tarafa zorunlu tutamayacağını da anlattı.

İşte detaylar 👇

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