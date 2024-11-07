Düğün Fotoğrafları Çekilen Çifte Rastlayan Bir Amcanın Olaya Dahil Oluşuyla Kalpleri Eriten Anlar Yaşandı

@raanay_ adlı TikTok hesabında düğün fotoğraflarının çekildiği günden “Türkiye’de sıradan bir fotoğraf çekimi” notuyla bir kesit paylaşan Rana adlı gelin içimizi ısıtmıştı. Tüm ekipmanlar kurulmuş, ışık ayarlanmış, gelin ve damadın poz vermesi beklenirken birden bir amca gelivermişti. Dünyalar tatlısı amca da gelin ve damadı öyle güzel görünce fotoğraflarını çekmek istedi. O anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Gelin neler yaşanmış birlikte izleyelim.