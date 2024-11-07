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Nikahı Sırasında Anne Adını Unutan Gelin Ömür Boyu Unutamayacakları Komik Anlara Vesile Oldu

Nikahı Sırasında Anne Adını Unutan Gelin Ömür Boyu Unutamayacakları Komik Anlara Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2024 - 16:29

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Kız isteme, nişan, kına, nikah ve düğün gibi özel günler herkes için büyük önem taşıdığından sadece gelin ve damat değil, aile yakınlarının da elinin ayağının birbirine dolaştığını görüyoruz. Hal böyleyken siz bir de gelin ve damadın yaşadığı stresi bir düşünün. İşte şimdi tam da bu konuya örnek olacak bir video ile karşınızdayız. @pelofobi adlı TikTok kullanıcısı nikahından anları paylaşmasıyla kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Nikah memurunun anne adı sorusu üzerine heyecanına yenik düşüp annesinin adını unutan gelin tüm konukları güldürdü.

Nikah memurunun anne adı sorusu üzerine heyecanına yenik düşüp annesinin adını unutan gelin tüm konukları güldürdü.

Ardından ise konukların yardımıyla birlikte annesinin adının Ayşe olduğunu hatırladı.

Ardından ise konukların yardımıyla birlikte annesinin adının Ayşe olduğunu hatırladı.

İşte detaylar 👇

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