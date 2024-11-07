Nikahı Sırasında Anne Adını Unutan Gelin Ömür Boyu Unutamayacakları Komik Anlara Vesile Oldu

Kız isteme, nişan, kına, nikah ve düğün gibi özel günler herkes için büyük önem taşıdığından sadece gelin ve damat değil, aile yakınlarının da elinin ayağının birbirine dolaştığını görüyoruz. Hal böyleyken siz bir de gelin ve damadın yaşadığı stresi bir düşünün. İşte şimdi tam da bu konuya örnek olacak bir video ile karşınızdayız. @pelofobi adlı TikTok kullanıcısı nikahından anları paylaşmasıyla kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.