Çantası Açık Kalan Motorcuyu Uyaran Koca Yürekli Sürücü Tehlikenin Önüne Geçti

@aleynayavas adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, trafikte seyrederken başına gelen talihsiz olayı paylaştı. Genç kadın, bir başka kadın şoförün onu uyarmasıyla sırt çantasının açık kaldığını ve o hızla kıyafetlerinin yola düştüğünü fark etmişti. Genç kadın o anları “Aklı 5 karış havada olan o kişi” notuyla paylaştı. Neyse ki yola savrulan kıyafetlerinden fazla uzaklaşmadan, diğer sürücünün de yardımıyla eşyalarını topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İlk başta araç sürücüsünün kendisini ne için uyardığını anlamayan içerik üreticisi sağa çektikten sonra bir de baktı ki çantasındaki her şey yerdeydi.
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Eli ayağı birbirine dolaşan içerik üreticisi, araç sürücüsüyle birlikte eşyalarını topladı. O anlara “İnsanlık ölmemiş” yorumları geldi.
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