Çantası Açık Kalan Motorcuyu Uyaran Koca Yürekli Sürücü Tehlikenin Önüne Geçti

@aleynayavas adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, trafikte seyrederken başına gelen talihsiz olayı paylaştı. Genç kadın, bir başka kadın şoförün onu uyarmasıyla sırt çantasının açık kaldığını ve o hızla kıyafetlerinin yola düştüğünü fark etmişti. Genç kadın o anları “Aklı 5 karış havada olan o kişi” notuyla paylaştı. Neyse ki yola savrulan kıyafetlerinden fazla uzaklaşmadan, diğer sürücünün de yardımıyla eşyalarını topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.