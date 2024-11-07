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Çantası Açık Kalan Motorcuyu Uyaran Koca Yürekli Sürücü Tehlikenin Önüne Geçti

Çantası Açık Kalan Motorcuyu Uyaran Koca Yürekli Sürücü Tehlikenin Önüne Geçti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2024 - 18:06

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@aleynayavas adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, trafikte seyrederken başına gelen talihsiz olayı paylaştı. Genç kadın, bir başka kadın şoförün onu uyarmasıyla sırt çantasının açık kaldığını ve o hızla kıyafetlerinin yola düştüğünü fark etmişti. Genç kadın o anları “Aklı 5 karış havada olan o kişi” notuyla paylaştı. Neyse ki yola savrulan kıyafetlerinden fazla uzaklaşmadan, diğer sürücünün de yardımıyla eşyalarını topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İlk başta araç sürücüsünün kendisini ne için uyardığını anlamayan içerik üreticisi sağa çektikten sonra bir de baktı ki çantasındaki her şey yerdeydi.

İlk başta araç sürücüsünün kendisini ne için uyardığını anlamayan içerik üreticisi sağa çektikten sonra bir de baktı ki çantasındaki her şey yerdeydi.

Eli ayağı birbirine dolaşan içerik üreticisi, araç sürücüsüyle birlikte eşyalarını topladı. O anlara “İnsanlık ölmemiş” yorumları geldi.

Eli ayağı birbirine dolaşan içerik üreticisi, araç sürücüsüyle birlikte eşyalarını topladı. O anlara “İnsanlık ölmemiş” yorumları geldi.

İşte detaylar 👇

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