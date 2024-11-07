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Verdiği Kiloların Ardından Alışveriş Yapan Kadın Kendini Görünce Duygulandı: “Bunun Ben Olduğuna İnanamadım”

Verdiği Kiloların Ardından Alışveriş Yapan Kadın Kendini Görünce Duygulandı: “Bunun Ben Olduğuna İnanamadım”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2024 - 19:43

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Verdiği kilolarla yaşadıkları değişimleri sosyal medya hesaplarından paylaşan kullanıcılar, kısa sürede viral oluyor. Kimileri dengeli beslenme ve sporla, kimileri ise belli operasyonlar geçirerek hayallerindeki bedene kavuşuyor. @ellie_and_thetwins  adlı TikTok kullanıcısı da yaklaşık 75 kilo vermişti. Değişimi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan kadın, kabinde kıyafet denediği anları paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç kadının 75 kilo vermeden önceki çektiği videodan bir kesit aşağıda yer alıyor.

Genç kadının 75 kilo vermeden önceki çektiği videodan bir kesit aşağıda yer alıyor.

Hayallerindeki vücuda kavuştuğu hali ise bu şekilde. Kendisini istediği bedende gören kadının yaşadığı duygusal anlar bizleri de derinden etkiledi.

Hayallerindeki vücuda kavuştuğu hali ise bu şekilde. Kendisini istediği bedende gören kadının yaşadığı duygusal anlar bizleri de derinden etkiledi.

İşte detaylar 👇

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