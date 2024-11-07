Verdiği Kiloların Ardından Alışveriş Yapan Kadın Kendini Görünce Duygulandı: “Bunun Ben Olduğuna İnanamadım”

Verdiği kilolarla yaşadıkları değişimleri sosyal medya hesaplarından paylaşan kullanıcılar, kısa sürede viral oluyor. Kimileri dengeli beslenme ve sporla, kimileri ise belli operasyonlar geçirerek hayallerindeki bedene kavuşuyor. @ellie_and_thetwins adlı TikTok kullanıcısı da yaklaşık 75 kilo vermişti. Değişimi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan kadın, kabinde kıyafet denediği anları paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.