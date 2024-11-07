Bu Ödeve Bayılacaksınız: Köy Okulundaki Öğretmen Öğrencilerinden Ailelerine Yardım Etmelerini İstedi

@ogr.melahatayaz adlı Instagram hesabından içerikler üreten ve köy okulunda öğretmenlik yapan Melahat Ayaz, öğrencilerine verdiği ödevle sosyal medyada viral oldu. Öğretmenin isteği öğrencilerinin ailelerine yardım etmesi ve o anları kayda almasıydı. Anne ve babalarının yaptığı işlere yardım eden tatlı çocuklar beğenileri topladı. Görüntüler sizleri de yumuşacık yapacak! Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kimileri anne ve babalarının hayvancılık işlerine yardım etmiş, kimileri ise mutfak işlerine girişmişti.
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Hepsi işinde oldukça başarılıydı. Yorumlarda buluşan izleyiciler bu yaratıcı ödevden dolayı öğretmeni tebrik etti.
İşte detaylar 👇
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