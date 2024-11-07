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Bu Ödeve Bayılacaksınız: Köy Okulundaki Öğretmen Öğrencilerinden Ailelerine Yardım Etmelerini İstedi

Bu Ödeve Bayılacaksınız: Köy Okulundaki Öğretmen Öğrencilerinden Ailelerine Yardım Etmelerini İstedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2024 - 21:41

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@ogr.melahatayaz adlı Instagram hesabından içerikler üreten ve köy okulunda öğretmenlik yapan Melahat Ayaz, öğrencilerine verdiği ödevle sosyal medyada viral oldu. Öğretmenin isteği öğrencilerinin ailelerine yardım etmesi ve o anları kayda almasıydı. Anne ve babalarının yaptığı işlere yardım eden tatlı çocuklar beğenileri topladı. Görüntüler sizleri de yumuşacık yapacak! Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kimileri anne ve babalarının hayvancılık işlerine yardım etmiş, kimileri ise mutfak işlerine girişmişti.

Kimileri anne ve babalarının hayvancılık işlerine yardım etmiş, kimileri ise mutfak işlerine girişmişti.

Hepsi işinde oldukça başarılıydı. Yorumlarda buluşan izleyiciler bu yaratıcı ödevden dolayı öğretmeni tebrik etti.

Hepsi işinde oldukça başarılıydı. Yorumlarda buluşan izleyiciler bu yaratıcı ödevden dolayı öğretmeni tebrik etti.

İşte detaylar 👇

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