Dikenli Tellerde Sıkışan Kirpiyi Kurtaran Hayvansevere Kirpiden Kalpleri Isıtan Sürpriz

Hayvan dostlarımız bazı anlarda bizlerin yardımına ihtiyaç duyabiliyor. Önemli olan ise yardıma muhtaç bir can gördüğümüzde arkamızı dönmek yerine ona yardım eli uzatmak. İşte bir hayvanseverin de dikenli tellere takılan kirpiyi kurtardığı anlar @animal.hope8 adlı TikTok hesabından paylaşıldı. Kirpi sağ salim kurtarılıp güvenli bir alana alındıktan sonra yaşananlar ise kalpleri ısıttı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Tellere takılan masum kirpiyi kurtaran hayvansever ona evinde bakmaya başladı.
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Birkaç gün sonra ise tatlı kirpinin hamile olduğunu fark etti. Artık yalnızca kurtardığı kirpinin değil yavrularının da hayatına dokunmuştu.
İşte o anlar 👇
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