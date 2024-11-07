Arkasından Konuştuğunu Bilmeden Taksiciyle Muhabbet Eden Motorcunun Üzüldüğü Anlar

@emkamotovlog adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi motosiklet sürücüsü, benzin almak için durduğu istasyonda yaşadıklarını paylaştı. Motosiklet sürücüsü içeriye ödeme yapmak için gittiği esnada motorundaki kamera kayıttaydı. Bir taksicinin kendisini motorunu bırakıp içeriye gittiği için eleştirdiği anlar ise anbean kameraya yansıdı. Tabii motosiklet sürücüsünün o an için bunlardan haberi yoktu. Bakalım sonrasında neler yaşanmış?
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Motosiklet sürücüsü konuşanlardan haberi olmadan taksiciyle sıcak bir şekilde sohbet etmişti.
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Videoyu izledikten sonra aslında kendisi hakkında kötü konuşulduğunu fark eden motosiklet sürücüsü üzüldüğünü belirtti.
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Sarı barzo biz de size uyuz oluyoruz, motorlarda taşıttır !! motor kullanan biri olarak saygıyı senden öğrenecek değilliz. Önce sen arapseviciliğini bırakta ... Devamını Gör