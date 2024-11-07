Sosyal Medyanın Meşhur Fenomeni Hayriye Teyze Dubai Çikolatası Oldu

@hayriyeanane kullanıcı adıyla Instagram’dan ve TikTok’tan içerikler üreten Hayriye teyze ile sizler de karşılaşmışsınızdır. Tarif videolarıyla giriş yaptığı sosyal medyada artık birçok içerik üreten Hayriye teyze gündemi yakından takip edenlerden. Geçtiğimiz haftalarda Dubai çikolatası deneyen Hayriye teyzemiz şimdiyse bizzat kendisi Dubai çikolatası oldu. Hazır her yerde Halloween kutlanıyorken, onun kostümü de konuşuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.