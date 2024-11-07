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Sosyal Medyanın Meşhur Fenomeni Hayriye Teyze Dubai Çikolatası Oldu

Sosyal Medyanın Meşhur Fenomeni Hayriye Teyze Dubai Çikolatası Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2024 - 23:50

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@hayriyeanane kullanıcı adıyla Instagram’dan ve TikTok’tan içerikler üreten Hayriye teyze ile sizler de karşılaşmışsınızdır. Tarif videolarıyla giriş yaptığı sosyal medyada artık birçok içerik üreten Hayriye teyze gündemi yakından takip edenlerden. Geçtiğimiz haftalarda Dubai çikolatası deneyen Hayriye teyzemiz şimdiyse bizzat kendisi Dubai çikolatası oldu. Hazır her yerde Halloween kutlanıyorken, onun kostümü de konuşuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Biliyorsunuz ki son bir iki ayın değişmeyen gündemi Dubai çikolatası. Her viral olan şey gibi onun da popülaritesi ne zaman son bulacak diye meraklar içerisindeyiz.

Biliyorsunuz ki son bir iki ayın değişmeyen gündemi Dubai çikolatası. Her viral olan şey gibi onun da popülaritesi ne zaman son bulacak diye meraklar içerisindeyiz.

Hayriye teyze de Dubai çikolatası olabilmek için baştan aşağı yeşil giyindi. Çikolatanın üstündeki boya detaylarını da es geçmedi.

Hayriye teyze de Dubai çikolatası olabilmek için baştan aşağı yeşil giyindi. Çikolatanın üstündeki boya detaylarını da es geçmedi.

İşte detaylar 👇

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aslı mehmet

Heh tam oldu dombili