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Minik Motoruyla Sokakların Tozunu Attıran Yakışıklı Sosyal Medyada Viral Oldu

Minik Motoruyla Sokakların Tozunu Attıran Yakışıklı Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2024 - 09:24

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@busekarapnr adlı Instagram kullanıcısı, Selcan Liman adlı annenin yakışıklı mı yakışıklı oğluyla karşılaşınca izin isteyerek videosunu çekmişti. Çünkü yakışıklı çocuk minik motoruyla ve kaskıyla epey havalı görünüyordu. Sizler de daha önce çocuklar için olan motorları görmediyseniz bu görüntülere bayılacaksınız. Gelin detaylara geçelim. Düşünceleriniz içinse yorumlarda buluşalım!

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Kamerayı görünce utanan tatlı çocuk adeta motorcu olmak için doğmuştu.

Kamerayı görünce utanan tatlı çocuk adeta motorcu olmak için doğmuştu.

O anları kaydeden içerik üreticisi de “Gördüğüm en havalı motorcu” notuyla paylaşımı yaptı.

O anları kaydeden içerik üreticisi de “Gördüğüm en havalı motorcu” notuyla paylaşımı yaptı.

İşte detaylar 👇

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