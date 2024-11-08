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Bir Garip Kuş Türü Martıların İlginç Anları: Yere Düşen Adamı Görünce Kahkahalar Attı

Bir Garip Kuş Türü Martıların İlginç Anları: Yere Düşen Adamı Görünce Kahkahalar Attı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2024 - 09:51

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Martılar, henüz güvercinler ve serçeler kadar kabul görmüş kuş türlerinden değil ne yazık ki. Sebebiyse onların biraz garip davranışları olması. Bazen kedi gibi davranmaları kuru mama yemeleri, bazense o meşhur kahkahaları insana garip gelebiliyor. İşte şimdiyse bir adamın martıyla çektiği video ile karşınızdayız. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Muhtemelen martının kendisine güldüğünü fark eden adam kaydı başlattığında yeniden gülmesi için yere düşüyor gibi yaptı.

Muhtemelen martının kendisine güldüğünü fark eden adam kaydı başlattığında yeniden gülmesi için yere düşüyor gibi yaptı.

Bunu gören martı durur mu? Tabii ki bastı kahkahayı.

Bunu gören martı durur mu? Tabii ki bastı kahkahayı.

İşte detaylar 👇

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