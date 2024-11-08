Bir Garip Kuş Türü Martıların İlginç Anları: Yere Düşen Adamı Görünce Kahkahalar Attı

Martılar, henüz güvercinler ve serçeler kadar kabul görmüş kuş türlerinden değil ne yazık ki. Sebebiyse onların biraz garip davranışları olması. Bazen kedi gibi davranmaları kuru mama yemeleri, bazense o meşhur kahkahaları insana garip gelebiliyor. İşte şimdiyse bir adamın martıyla çektiği video ile karşınızdayız. Gelin detaylara birlikte bakalım.