Canan Karatay’dan Daha Çok Canan Karatay Olan Öğrenci İzleyenleri Kahkahalara Boğdu

@emirrartyy adlı TikTok hesabından paylaşılan video kısa sürede beğenileri topladı. Canan Karatay taklidi yapan bir öğrenci o anlarıyla hepimizi güldürmeyi başardı. Yetenekli öğrenciye “İnternetim sana helal olsun” yorumları geldi. Öğrencinin oscarlık performansına gelin birlikte bakalım. Düşünceleriniz içinse yorumlarda bekliyoruz!
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Bu yeteneğini nasıl keşfettiyse, genç adam kusursuz şekilde Canan Karatay’ı taklit ediyordu.
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Arkadaşlarıyla birlikte bizleri de güldüren gence yorum yağmuru geldi.
İşte detaylar 👇
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