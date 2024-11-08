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Canan Karatay’dan Daha Çok Canan Karatay Olan Öğrenci İzleyenleri Kahkahalara Boğdu

Canan Karatay’dan Daha Çok Canan Karatay Olan Öğrenci İzleyenleri Kahkahalara Boğdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2024 - 10:55

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@emirrartyy adlı TikTok hesabından paylaşılan video kısa sürede beğenileri topladı. Canan Karatay taklidi yapan bir öğrenci o anlarıyla hepimizi güldürmeyi başardı. Yetenekli öğrenciye “İnternetim sana helal olsun” yorumları geldi. Öğrencinin oscarlık performansına gelin birlikte bakalım. Düşünceleriniz içinse yorumlarda bekliyoruz!

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Bu yeteneğini nasıl keşfettiyse, genç adam kusursuz şekilde Canan Karatay’ı taklit ediyordu.

Bu yeteneğini nasıl keşfettiyse, genç adam kusursuz şekilde Canan Karatay’ı taklit ediyordu.

Arkadaşlarıyla birlikte bizleri de güldüren gence yorum yağmuru geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte bizleri de güldüren gence yorum yağmuru geldi.

İşte detaylar 👇

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