Sokakta Gördüğü Ayakkabı Boyacısının Yanına Giderek MİT Ajanı Olup Olmadığını Anlamaya Çalışan Genç

Gün geçmiyor ki ülkemizde ilginç bir an yaşanmasın. Bu sıralar sosyal medyada MİT çalışanları ile ilgili paylaşımları sıkça görüyoruz. Özellikle de sokakta simit satmak, ayakkabı boyamak gibi işler yapanlara MİT ajanıymış gözüyle bakılıyor. İşte şimdi tam da böyle bir video ile karşınıdayız. Bir genç, ayakkabı boyacısı bir abimizi görünce yanına giderek sorular sorduğu anları paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.