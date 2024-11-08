Sosyal Medyanın Sevilen İçerik Üreticisi Dilara Özbalçık'tan Doktora Kendini Kanıtlamak İsteyen Hasta Yorumu

@dilaraozbalcik adlı Instagram hesabından komedi videoları paylaşan içerik üreticisi, her videosuyla beğenileri toplamayı başarıyor. Canlandırdığı tiplemeleri 10/10 oyunculuk performansıyla bizlere aktaran içerik üreticisi şimdiyse doktorların sıkça rastladığı bir tipleme ile karşımızda. Kimi hastaların yanlış anlaşılmamak adına, iyi niyetlerini ve doktorlara duydukları saygıyı belli etmek istediklerini görebiliyoruz. Hatta bazen bizlerin de böyle davrandığı anlar olabiliyor. İşte içerik üreticisi de hepimizin birden bürünüverdiği o tiplemeyi anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.