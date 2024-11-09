Sokak Ortasında Kendi Kendine Polisiye Dizisi Çeken Vatandaş Hayali Olarak Vuruldu

İstanbul Fatih’te bir vatandaşın kendi kendine polisiye dizisi çektiği anlar kayda geçti. Bir arabanın arkasına saklanarak hayalindeki kişilerle çatışıyordu. Çatışma sürerken hayali olarak omzundan vurulan vatandaşı mahalleli kayda aldı. Kaydı alırken kahkahalarına hakim olamayan vatandaşlara bizler de eşlik ettik. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?
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Bahsettiğimiz üzere olay İstanbul Fatih’te yaşandı. Bir genç eliyle silah tutar gibi yaptı, düşmanlarından da arabanın arkasına geçerek saklandı.
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O anlar @asayisberkamal34_ adlı sayfanın paylaşmasıyla birlikte sosyal medyada da kısa sürede viral oldu.
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