Maç Öncesi Sahaya Giren Zibidi Adlı Tatlı Köpeği Trabzonspor Sahiplendi: Belediye Başkanından Mesaj Var!
Maç Öncesi Sahaya Giren Zibidi Adlı Tatlı Köpeği Trabzonspor Sahiplendi: Belediye Başkanından Mesaj Var!
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Fenerbahçe maçı öncesinde sahaya giren Zibidi adlı dünyalar tatlısı köpeği, Trabzonspor'un sahiplendiğini Twitter hesabından duyurdu. Sokak hayvanlarımıza olan hassasiyetin artması gereken şu dönemde Trabzonspor'un sergilediği örnek davranış alkışları hak etti. Başkan Ahmet Kaya ise onlara teşekkürlerini iletirken Trabzon'da işlemecilik yapanlara seslendi. Aslında isteği yapılamayacak bir şey değildi. Gelin detayları öğrenelim.
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Başkan Ahmet Kaya, Zibidi adlı köpek için sahiplenme çağrısı yapıldıktan sonra Trabzonspor'un ailesine dahil olduğunu anlattı.
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İşletmecilerden ricası ise sokak köpekleri gündeminden dolayı, herkesin elini taşın altına koyup bir köpek sahiplenmesiydi.
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