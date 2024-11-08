Dünyanın En Değerli Genç Futbolcuları Belli Oldu: Arda Güler ve Kenan Yıldız İlk 10'da!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünyanın en değerli genç futbolcularını açıkladı. 21 yaş altı futbolcuların değerlendirildiği 100 kişilik listede millî futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 10'da yer aldı. Semih Kılıçsoy, Can Uzun ve Yasin Özcan ilk 100'e giren diğer Türk futbolcular oldu.

Piyasa değeri en yüksek futbolcu ise Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal oldu. 180.9 milyon Euro değeriyle zirvede yer alan Yamal'ı, Manchester United'ın 20 yaşındaki genç yıldızı Alejandro Garnacho takip etti.

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