Dünyanın En Değerli Genç Futbolcuları Belli Oldu: Arda Güler ve Kenan Yıldız İlk 10'da!
Dünyanın En Değerli Genç Futbolcuları Belli Oldu: Arda Güler ve Kenan Yıldız İlk 10'da!
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünyanın en değerli genç futbolcularını açıkladı. 21 yaş altı futbolcuların değerlendirildiği 100 kişilik listede millî futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 10'da yer aldı. Semih Kılıçsoy, Can Uzun ve Yasin Özcan ilk 100'e giren diğer Türk futbolcular oldu.
Piyasa değeri en yüksek futbolcu ise Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal oldu. 180.9 milyon Euro değeriyle zirvede yer alan Yamal'ı, Manchester United'ın 20 yaşındaki genç yıldızı Alejandro Garnacho takip etti.
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Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi (CIES) dünyanın en değerli 21 yaş altı futbolcuları listesini yayınladı.
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Yayınlanan 100 kişilik listede 5 Türk futbolcu yer alırken, Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 10'da kendilerine yer buldu.
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, 28.8 milyon Euro değeriyle 50. sırada kendisine yer bulabildi. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Can Uzun ise 24.4 milyon Euro değeriyle 63. sırada yer aldı.
Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki genç stoperi Yasin Özcan ise 14.8 milyon Euro değeriyle 98. sırada kendine yer buldu.
Kenan Yıldız'ın 10'uncu, Arda Güler'in ise 8'inci sırada yer aldığı listenin en değerli 10 ismi şu şekilde👇
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