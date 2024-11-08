Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Dünyanın En Değerli Genç Futbolcuları Belli Oldu: Arda Güler ve Kenan Yıldız İlk 10'da!

Dünyanın En Değerli Genç Futbolcuları Belli Oldu: Arda Güler ve Kenan Yıldız İlk 10'da!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 13:13

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünyanın en değerli genç futbolcularını açıkladı. 21 yaş altı futbolcuların değerlendirildiği 100 kişilik listede millî futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 10'da yer aldı. Semih Kılıçsoy, Can Uzun ve Yasin Özcan ilk 100'e giren diğer Türk futbolcular oldu.

Piyasa değeri en yüksek futbolcu ise Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal oldu. 180.9 milyon Euro değeriyle zirvede yer alan Yamal'ı, Manchester United'ın 20 yaşındaki genç yıldızı Alejandro Garnacho takip etti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi (CIES) dünyanın en değerli 21 yaş altı futbolcuları listesini yayınladı.

Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi (CIES) dünyanın en değerli 21 yaş altı futbolcuları listesini yayınladı.

Yayınlanan 100 kişilik listede 5 Türk futbolcu yer alırken, Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 10'da kendilerine yer buldu.

Yayınlanan 100 kişilik listede 5 Türk futbolcu yer alırken, Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 10'da kendilerine yer buldu.

Hatırlarsanız, genç yıldızlarımız Golden Boy 2024'te de finale kalmıştı👇

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, 28.8 milyon Euro değeriyle 50. sırada kendisine yer bulabildi. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Can Uzun ise 24.4 milyon Euro değeriyle 63. sırada yer aldı.

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, 28.8 milyon Euro değeriyle 50. sırada kendisine yer bulabildi. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Can Uzun ise 24.4 milyon Euro değeriyle 63. sırada yer aldı.

Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki genç stoperi Yasin Özcan ise 14.8 milyon Euro değeriyle 98. sırada kendine yer buldu.

Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki genç stoperi Yasin Özcan ise 14.8 milyon Euro değeriyle 98. sırada kendine yer buldu.

Kenan Yıldız'ın 10'uncu, Arda Güler'in ise 8'inci sırada yer aldığı listenin en değerli 10 ismi şu şekilde👇

Kenan Yıldız'ın 10'uncu, Arda Güler'in ise 8'inci sırada yer aldığı listenin en değerli 10 ismi şu şekilde👇

1. Lamine Yamal - Barcelona: 180.9 milyon Euro

2. Alejandro Garnacho - Manchester United: 114.8 milyon Euro

3. Warren Zair-Emery - PSG: 109 milyon Euro

4. Savio - Manchester City: 101 milyon Euro

5. Joao Neves - PSG: 99.8 milyon Euro

6. Endrick - Real Madrid: 97.7 milyon Euro

7. Rico Lewis - Manchester City: 87.2 milyon Euro

8. Arda Güler - Real Madrid: 76.7 milyon Euro

9. Kobbie Mainoo - Manchester United: 74.8 milyon Euro

10. Kenan Yıldız - Juventus: 72.3 milyon Euro

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın