Dünya Galatasaray'ı Konuşuyor: Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 Yenmesi Dış Basında Yankı Uyandırdı!
Dünya Galatasaray'ı Konuşuyor: Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 Yenmesi Dış Basında Yankı Uyandırdı!
Galatasaray, dün akşam RAMS Park'ta oynanan maçta Tottenham'ı 3 golle devirdi. Sarı-Kırmızılılar Yunus Akgün ve Osimhen'in attığı gollerle İngiliz ekibini mağlup etmeyi başararak UEFA Avrupa Ligi'nde 3. sıraya yükseldi. Galatasaray'ın bu galibiyeti dünya basınında da geniş yer buldu.
İşte, dış basında Galatasaray'ın Tottenham karşısında aldığı zaferin yankıları..
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İngiliz basınından Daily Mirror, Galatasaray'ın kazandığı maçı ''Tottenham'ın rezaleti'' olarak değerlendirdi. Ayrıca maça eksiklerle çıkan Tottenham'ın stoper rotasyonundaki seçeneklerin bu seviye için yeterli olmadığına dikkat çekildi.
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The Guardian, iki takımın da açık bir futbol oynadığını ifade ederken, ''Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın Galatasaray'a bu kadar yaklamış olması'' yorumunda bulundu. Ayrıca karşılaşmada çok daha fazla gol olabileceğini ve sonucun bir kriket maçı skoru gibi bitebileceği de aktarıldı.
Sky Sports, 10 kişi kalan Tottenham'ın İstanbul'dan saygın bir skorla ayrılmayı başardığını yazdı. Bununla birlikte, Yunus Akgün ve Osimhen'in maçtaki performansına ayrı bir parantez açıldı.
The Telegraph, Galatasaray'ın Tottenham'ı maçın büyük bölümünde ezdiğini aktardı. Haberde, "Bu maç, palyaço gösterisinin tüm kaosunun yaşandığı bir maçtı" ifadesine yer verildi.
İspanyol basınından Marca, Osimhen'in yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ın Tottenham'ı nakavt ettiğini yazdı.
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Fransız basınından L'Equipe, maçın 11'e 11 oynandığı bölümde Galatasaray'ın harika bir oyunla birbirinden güzel goller atarak zaferi kazandığını aktardı. Ayrıca Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de namağlup ilerlediği vurgulandı.
İtalyan basınından Tutto Mercato, bonservisi Napoli'de olan Osimhen'in performansını ön plana çıkardı. Aktarılan haberde "Osimhen, Tottenham karşısında Galatasaray'a liderlik etti" ifadesi yer aldı.
Portekiz basınından Noticias AO Minuto, Benfica'nın radarında olan Yunus Akgün'ün golünü manşetlere taşıdı. Benfica'nın Yunus Akgün'ü transfer listesine alması haberde tekrardan vurgulandı.
Alman basınından Kicker ise Yunus Akgün'ün golünün güzelliğine değinirken Osimhen'in performansına ayrı parantez açmayı ihmal etmedi. Galatasaray'ın oynadığı futboldan övgüyle bahsedilen haberde, "Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ilerleyen Galatasaray, Tottenham karşısında da cesurca öne çıktı." ifadelerine yer verildi.
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