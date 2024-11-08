Dünya Galatasaray'ı Konuşuyor: Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 Yenmesi Dış Basında Yankı Uyandırdı!

Galatasaray, dün akşam RAMS Park'ta oynanan maçta Tottenham'ı 3 golle devirdi. Sarı-Kırmızılılar Yunus Akgün ve Osimhen'in attığı gollerle İngiliz ekibini mağlup etmeyi başararak UEFA Avrupa Ligi'nde 3. sıraya yükseldi. Galatasaray'ın bu galibiyeti dünya basınında da geniş yer buldu.

İşte, dış basında Galatasaray'ın Tottenham karşısında aldığı zaferin yankıları..