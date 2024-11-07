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Galatasaray'ın Kadro Derinliğine İsyan Eden Twitter Kullanıcısına Bomba Cevaplar Geldi!

Galatasaray'ın Kadro Derinliğine İsyan Eden Twitter Kullanıcısına Bomba Cevaplar Geldi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 00:04

Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 devirdiği maç gündem olmaya devam ediyor. Temsilcimizin 3 puan aldığı maçla ilgili sosyal medyada birçok yorum yapılırken, yabancı bir Twitter (X) kullanıcısının maç sonrası yaptığı yorum Galatasaraylıların keyfine keyif kattı. 

Batshuayi'yi yedek kulübesinde görünce Galatasaray'ın kadro derinliğine şaşıran kullanıcı, bu duruma serzenişte bulunmak için bir tweet attı. Yaptığı paylaşıma çok sayıda Galatasaray taraftarından yorum geldi!

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@THFC_Cotton nickli Twitter (X) kullanıcısı Galatasaray'ın forvet rotasyonundaki alternatifleri görünce serzenişte bulunan bir paylaşım yaptı👇

@THFC_Cotton nickli Twitter (X) kullanıcısı Galatasaray'ın forvet rotasyonundaki alternatifleri görünce serzenişte bulunan bir paylaşım yaptı👇
twitter.com

''Batshuayi yedek kulübesinde, bu heriflerde kaç tane santrfor var!''

O kullanıcının yaptığı paylaşıma birçok yorum geldi👇

O kullanıcının yaptığı paylaşıma birçok yorum geldi👇
twitter.com

Galatasaray'ın büyüklüğünün farkına varan İngilizler ❤️💛

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''Çok fazla''

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twitter.com

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Attığı tweet'e çok sayıda yorum ve beğeni gelince aynı kullanıcı bir tweet daha attı👇

Attığı tweet'e çok sayıda yorum ve beğeni gelince aynı kullanıcı bir tweet daha attı👇
twitter.com

Merhaba Türkiye.

Galatasaray > Fenerbahçe & Beşiktaş 👍

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