Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 Mağlup Ettiği Maça Sosyal Medyadan Yorum Yağdı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde Tottenham'ı ağırlayan Galatasaray, rakibini üç golle geçmeyi başardı. Karşılaşmanın büyük bölümünde üstün oynayan takım Sarı-Kırmızılı ekip olurken, Galatasaray'ın çok daha fazla gol atabileceği bir karşılaşma geride kaldı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medyada maçla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar Okan Buruk'a isyan ederken, bazıları Osimhen'in bonservisi için kredi çekmeyi bile göze aldı!