Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim Aylarının En İyi Oyuncusu Seçildi!

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu başarısıyla gururlandırmaya devam ediyor. Performansıyla göz dolduran millî futbolcu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının en iyi oyuncusu seçildi. Çok önemli futbolcuların forma giydiği bir ligde bu başarıyı gösteren 26 yaşındaki futbolcu, daha önce de Portekiz Ligi'nin en iyi hücum oyuncusu seçilmişti.