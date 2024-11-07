Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim Aylarının En İyi Oyuncusu Seçildi!
Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim Aylarının En İyi Oyuncusu Seçildi!
Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu başarısıyla gururlandırmaya devam ediyor. Performansıyla göz dolduran millî futbolcu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının en iyi oyuncusu seçildi. Çok önemli futbolcuların forma giydiği bir ligde bu başarıyı gösteren 26 yaşındaki futbolcu, daha önce de Portekiz Ligi'nin en iyi hücum oyuncusu seçilmişti.
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Benfica'nın bu sezon başı Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla adeta parmak ısırtıyor.
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Benfica formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı yapan millî futbolcu bir başarıya daha imza attı.
Portekiz Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Ligi'nde son 2 ayın en iyi oyuncusu seçildiği duyuruldu.
Benfica da resmi X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla Kerem'in eylül ve ekim aylarının en iyi oyuncusu seçildiğini duyurdu👇
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