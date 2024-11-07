Real Madrid'in Genç Yıldızı Endrick'in Kendi Derdini Unutup Arda Güler'e Destek Olduğu Ortaya Çıktı

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, tercihleri yüzünden İspanya'daki futbol gündeminden düşmezken Real Madridli futbolseverleri daha da kızdırabilecek bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, elfatun-beyazlıların büyük umutlarla transfer ettiği Endrick'in Arda Güler'i teselli ettiği görüldü. İki futbolcunun uzun zamandır takımdan uzak kalması tepki çekmişti. Taraftarlar, sosyal medyadaki paylaşımlarında gençlere şans verilmesi gerektiğini ifade etmişti.