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Real Madrid'in Genç Yıldızı Endrick'in Kendi Derdini Unutup Arda Güler'e Destek Olduğu Ortaya Çıktı

Real Madrid'in Genç Yıldızı Endrick'in Kendi Derdini Unutup Arda Güler'e Destek Olduğu Ortaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.11.2024 - 14:20

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, tercihleri yüzünden İspanya'daki futbol gündeminden düşmezken Real Madridli futbolseverleri daha da kızdırabilecek bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, elfatun-beyazlıların büyük umutlarla transfer ettiği Endrick'in Arda Güler'i teselli ettiği görüldü. İki futbolcunun uzun zamandır takımdan uzak kalması tepki çekmişti. Taraftarlar, sosyal medyadaki paylaşımlarında gençlere şans verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

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Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a mağlup olmuştu.

Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a mağlup olmuştu.

Ligde Barcelona'nın arkasında kalan El Clasico'da da 5-1'le hezimete uğrayan Ancelotti yönetimindeki Madrid'de işler geçen seneye kıyasla hiç iyi gitmemeye başlamıştı. Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'e kaybeden eflatun-beyazlılar, yeni haftada da iç sahada Milan'a 3-1 kaybetmişti.

Arda ve Endrick, yine tercih edilmemişti.

Arda ve Endrick, yine tercih edilmemişti.

İtalyan teknik adamın, gençlere forma şansı tanımaması Milan maçında da devam etmişti. İki futbolcu da oyuna girmek için ısınmış fakat kendilerini göstermek için fırsat bulamamışlardı.

Endrick'in kenarda beklerken Arda'ya destek olduğu ortaya çıktı. İşte o anlar 👇

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