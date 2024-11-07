Galatasaray'ın Son Günlerde Dikkat Çeken Milli Futbolcusu Yunus Akgün'ün Yeni Takımı İspanyol Dev Olabilir!
Galatasaray'ın Son Günlerde Dikkat Çeken Milli Futbolcusu Yunus Akgün'ün Yeni Takımı İspanyol Dev Olabilir!
Hansi Flick’in teknik direktörlüğe gelmesiyle yeniden yükselişe geçen Barcelona, Avrupa futbolunda yeniden ses getirmeye başladı. Genç ve hücum gücü yüksek bir ekip oluşturan Alman hoca, Galatasaray forması giyen milli futbolcuyu transfer listesine eklemeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılarda kış transfer döneminde ayrılık yaşanabilir. Gündeme gelen gelen isim son dönemlerde yükselişe geçen Yunus Akgün. (NTV Spor)
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Dokunuşu fark yarattı. Türk futbolcu radarına girdi.
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Hedefte Yunus Akgün'ün olduğu iddia edildi.
15 milyon euro gözden çıkarılabilir.
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