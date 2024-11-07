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Galatasaray'ın Son Günlerde Dikkat Çeken Milli Futbolcusu Yunus Akgün'ün Yeni Takımı İspanyol Dev Olabilir!

Galatasaray'ın Son Günlerde Dikkat Çeken Milli Futbolcusu Yunus Akgün'ün Yeni Takımı İspanyol Dev Olabilir!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.11.2024 - 10:14

Hansi Flick’in teknik direktörlüğe gelmesiyle yeniden yükselişe geçen Barcelona, Avrupa futbolunda yeniden ses getirmeye başladı. Genç ve hücum gücü yüksek bir ekip oluşturan Alman hoca, Galatasaray forması giyen milli futbolcuyu transfer listesine eklemeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılarda kış transfer döneminde ayrılık yaşanabilir. Gündeme gelen gelen isim son dönemlerde yükselişe geçen Yunus Akgün. (NTV Spor)

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Dokunuşu fark yarattı. Türk futbolcu radarına girdi.

Dokunuşu fark yarattı. Türk futbolcu radarına girdi.

La Liga’da Real Madrid'in önünde zirvede yer alan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Alman teknik direktör Hansi Flick'in yönettiği ve hücum gücüyle rakiplerini zorlayan Katalan ekibi, kadro planlamasında sürpriz bir isme yer veriyor.

Hedefte Yunus Akgün'ün olduğu iddia edildi.

Hedefte Yunus Akgün'ün olduğu iddia edildi.

Katalan basını 'xcatalunya.cat'ta çıkan haberde, Barcelona'nın Yunus Akgün’ü gündemine aldığı ifade edildi. 24 yaşındaki futbolcunun yeteneklerinin Flick'in hızlı, dinamik oyun tarzına uygun olduğu öne çıkarıldı. Ayrıca, Akgün'ün geçtiğimiz dönemde Leicester City’ye transferi ve bu deneyiminin kendisini geliştirdiği vurgulandı.

15 milyon euro gözden çıkarılabilir.

15 milyon euro gözden çıkarılabilir.

Mütevazı ama rekabetçi bir kadro kurmayı hedefleyen Flick, başarıya aç ve geleceği parlak isimlere yöneliyor. Bu doğrultuda, Yunus Akgün için 15 milyon euroya yakın bir teklif yapmaya hazırlanıldığı belirtiliyor.

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